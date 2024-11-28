Фондовые индексы США завершили торги в минусе

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду вслед за котировками акций технологических компаний.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с праздником (День благодарения), в пятницу торги возобновятся, но в укороченном режиме.

Данные Минтруда США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Кроме того, министерство торговли подтвердило оценку роста американского ВВП в третьем квартале на уровне 2,8% в пересчете на годовые темпы.

Внимание трейдеров было сфокусировано на другом отчете Минторга США - о доходах и расходах американцев, включающем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, PCE Core - на 2,7%.

Опубликованные данные указывают на то, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% застопорился, отмечает Trading Economics.

Протокол заседания Федрезерва от 6-7 ноября, опубликованный во вторник, показал, что руководители американского ЦБ поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность того, что американский ЦБ сохранит ее неизменной на декабрьском заседании, оценивается рынком в 34% против 25% месяц назад.

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции Salesforce Inc. (-3,8%), Nvidia Corp. (-1,2%), Microsoft Corp. (-1,2%).

Бумаги HP Inc. подешевели на 11,4%. Чистая прибыль компании в четвертом финквартале снизилась на 7%, совпав с ожиданиями рынка, а выручка увеличилась на 1,7%, оказавшись сильнее прогнозов. При этом руководство компании заявило о неопределенности относительно того, как планируемое избранным президентом США Дональдом Трампом введение пошлин на импорт товаров в страну повлияет на ее операции.

Стоимость бумаг Dell Technologies Inc. упала на 12,2%. Выручка Dell за минувший квартал оказалась хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов. Кроме того, инвесторов разочаровал слабый прогноз компании для выручки на текущий квартал.

Акции SolarEdge Technologies Inc., объявившей о закрытии подразделения в сфере хранения электроэнергии, подорожали на 8,6%. Это решение приведет к сокращению порядка 500 рабочих мест, преимущественно в Южной Корее, сообщила компания.

Капитализация оператора сети магазинов одежды Urban Outfitters Inc. подскочила на 18,3% благодаря сильной квартальной отчетности компании. Продажи Urban Outfitters в минувшем квартале выросли на 6,3%, до рекордных $1,36 млрд, превысив консенсус-прогноз рынка в $1,34 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 138,25 пункта (0,31%) и составил 44722,06 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 22,89 пункта (0,38%) - до 5998,74 пункта.

Nasdaq Composite уменьшилось на 115,1 пункта (0,6%), составив 19060,48 пункта.