Россия и Казахстан договорились модернизировать ж/д инфраструктуру

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожные перевозчики Казахстана и России АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере, сообщила пресс-служба КТЖ.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.

"Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов. Планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры приграничных станций, развитие цифровизации перевозок и трансграничных операций для формирования единого цифрового пространства", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что реализация мероприятий повысит эффективность трансъевразийских коридоров, в том числе увеличит объем экспортных и транзитных перевозок в направлении Восток-Запад и международному транспортному коридору Север-Юг.

Кроме того, КТЖ сообщила, что заключила с транспортно-логистической группой компаний ООО "ФинИнвест" меморандум о намерениях сотрудничества в сфере развития контейнерных перевозок и сопутствующей терминальной инфраструктуры.

"Стороны рассматривают возможность строительства современного мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в г. Астана, который позволит увеличить транзит российских грузов через Казахстан", - указывается в пресс-релизе.

Развитие терминальной инфраструктуры будет способствовать созданию стабильного международного логистического коридора и придаст дополнительный импульс расширению транзитного потенциала страны, отмечают в КТЖ.

"Казахстан темир жолы" - транспортно-логистическая компания, контролируется государством. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

ООО "ФинИнвест" - крупнейший частный инвестор по созданию современных мультимодальных ТЛЦ в России, который планирует строительство 11 мультимодальных ТЛЦ.