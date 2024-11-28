Россия и Казахстан обсуждали продажу доли "Роснефти" в немецком НПЗ

Это возможно, но неправовые методы Берлина в отношении компании неприемлемы, заявил Владимир Путин

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан обсуждали возможную продажу доли "Роснефти" в немецком НПЗ Шведт с тем, чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

"Знаете, все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Германии, которое выглядит как национализация и изъятие активов", - подчеркнул он, добавив, что переговоры возможны.

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