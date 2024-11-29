МосБиржа включит в базу расчета основных индексов акции "Хэдхантера", Совкомбанка и ЮГК

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа с 20 декабря включит в базу расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", Совкомбанка и ЮГК, при этом депозитарные расписки Ozon Holdings будут исключены, говорится в сообщении торговой площадки.

В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции МосБиржи и МКПАО "Хэдхантер", бумаги ПАО "ММК" и ПАО "Магнит" его покинут.

База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "Софтлайн", ПАО "Промомед" и ПАО "Россети Урал", а также исключения депозитарных расписок Etalon Group.

В базу расчета индекса акций широкого рынка войдут акции Совкомбанка, ПАО "Группа Аренадата", ПАО "Озон Фармацевтика", "СПБ биржи" и ПАО "ИВА". При этом расписки Ozon и Etalon Group покинут индекс.

Отраслевой индекс информационных технологий изменится за счет включения акций ПАО "Группа Аренадата" и ПАО "ИВА", а также исключения расписок Ozon.

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" войдут в отраслевой индекс потребительского сектора.

Акции Совкомбанка и "СПБ биржи" будут включены в отраслевой индекс финансов.

Расписки Etalon Group покинут отраслевой индекс недвижимости.

В лист ожидания на включение в базу расчета индексов МосБиржи и РТС войдут акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй"), МКПАО "МД Медикал Груп", ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и ПАО "НК "Русснефть".

Акции ПАО "Магнит", "Европлана", ПАО "ГК "Самолет" и привилегированные акции ПАО "Мечел" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индексов МосБиржи и РТС.