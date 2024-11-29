Рубль утром в пятницу немного дешевеет в паре с юанем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль снижается перед выходными днями.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,752 руб. (+2,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Факторы, вызвавшие ослабление рубля, остаются в силе. В первую очередь это сокращение экспорта из-за санкций и снижение нефтяных цен. К тому же попадание Газпромбанка в санкционный список Минфина США способно временно ухудшить ситуацию с поступлением иностранной валюты в страну. В то же время спрос на нее увеличивается из-за традиционного для конца года роста бюджетных расходов и предпраздничного всплеска потребительской активности", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренную смешанную динамику утром в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подешевели на 0,1% - до $73,16 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,41% - до $68,99 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.