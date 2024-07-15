"Мегафон" может направить на дивиденды за I полугодие 15 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 24,2 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Если акционеры одобрят это решение, общая сумма выплат может составить 15 млрд рублей, а дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 27 августа.

Внеочередное собрание акционеров назначено на 16 августа, оно пройдет в заочной форме, в нем смогут участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре на 24 июля.

В июне акционеры утвердили выплату дивидендов за 2023 год на общую сумму 13 млрд рублей (по 20,97 рубля на акцию).

В 2023 году "Мегафон" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму 10 млрд рублей (по 16,13 рубля на акцию), а также дивиденды из прибыли прошлых лет на сумму 26 млрд рублей (41,94 рубля на акцию).

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в России. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

В 2023 году выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд рублей (рост на 11,4%), показатель OIBDA - 181,2 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль - 39,9 млрд рублей (рост на 43,2%).