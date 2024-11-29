Экономика Турции в III квартале выросла на 2,1%, минимально за четыре года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста турецкого ВВП в третьем квартале 2024 года замедлились до 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,4% кварталом ранее, сообщил статистический институт страны (TurkStat).

Это худшая динамика со второго квартала 2020 года, когда в Турции было зафиксировано сокращение ВВП в разгар пандемии коронавируса.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,6% в июле-сентябре.

Потребительские расходы в минувшем квартале увеличились на 3,1%. Тем временем госрасходы снизились на 0,9%, максимальными темпами с первого квартала 2021 года, а инвестиции бизнеса сократились на 0,8% зафиксировав отрицательную динамику впервые за два года.

Экспорт в июле-сентябре повысился всего на 0,8%, импорт - упал на 9,6%.

ВВП Турции в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев сократился на 0,2%. В апреле-июне, по пересмотренным данным, также был зафиксирован спад на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о подъеме на 0,1%.

Экономика Турции не снижалась два квартала подряд в поквартальном исчислении, что соответствует техническому определению рецессии, с 2018 года.