Поиск

Экономика Турции в III квартале выросла на 2,1%, минимально за четыре года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста турецкого ВВП в третьем квартале 2024 года замедлились до 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,4% кварталом ранее, сообщил статистический институт страны (TurkStat).

Это худшая динамика со второго квартала 2020 года, когда в Турции было зафиксировано сокращение ВВП в разгар пандемии коронавируса.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,6% в июле-сентябре.

Потребительские расходы в минувшем квартале увеличились на 3,1%. Тем временем госрасходы снизились на 0,9%, максимальными темпами с первого квартала 2021 года, а инвестиции бизнеса сократились на 0,8% зафиксировав отрицательную динамику впервые за два года.

Экспорт в июле-сентябре повысился всего на 0,8%, импорт - упал на 9,6%.

ВВП Турции в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев сократился на 0,2%. В апреле-июне, по пересмотренным данным, также был зафиксирован спад на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о подъеме на 0,1%.

Экономика Турции не снижалась два квартала подряд в поквартальном исчислении, что соответствует техническому определению рецессии, с 2018 года.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь отменяется с 1 декабря

"Авилон" планирует увеличить продажи новых автомобилей в 2024 году на 30%

"Авилон" планирует увеличить продажи новых автомобилей в 2024 году на 30%

USM вышел из капитала оператора системы маркировки

USM вышел из капитала оператора системы маркировки

Рубль в четверг скорректировался вниз в паре с юанем после укрепления накануне

Президент России не видит причин для паники из-за курса рубля

Президент России не видит причин для паники из-за курса рубля

Россия и Казахстан обсуждали продажу доли "Роснефти" в немецком НПЗ

Силуанов сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 0,4% ВВП

Силуанов сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 0,4% ВВП
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });