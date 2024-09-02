Рост ВВП Турции во II квартале замедлился до минимума со времен пандемии COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП Турции во втором квартале замедлились до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 5,3% в первом квартале, сообщил статистический институт страны (TurkStat).

Динамика ВВП была наихудшей с середины 2020 года, то есть со времен пандемии COVID-19.

Оценка роста экономики в первом квартале была пересмотрена с предварительно объявленных 5,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление темпов повышения ВВП Турции в апреле-июне до 3,2%.

Рост потребительских расходов в стране в минувшем квартале замедлился до 1,6% с 6,8% в январе-марте, поскольку резкое повышение стоимости заимствования сократило покупательную способность населения.

Государственные расходы увеличились на 0,7% (+5,4% в первом квартале), валовые капиталовложения – на 0,5% (+9,3%). Объем экспорта во втором квартале не изменился (+4,3% в первом квартале), а импорта – снизился на 5,7% (-3%).

Объем ВВП Турции во втором квартале повысился на 0,1% по сравнению с предыдущим. В январе-марте рост ВВП в поквартальном выражении составил 1,4%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Турции на 3,2% в 2024 году и на 3,3% в 2025 году.