Денежная масса в РФ в национальном определении в октябре увеличилась на 1,2%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в октябре 2024 года увеличилась на 1 трлн 318,4 млрд рублей, или на 1,2%, до 108 трлн 947,9 млрд рублей, после прироста в сентябре на 1,3%, сообщается на сайте Банка России.

Годовой темп роста денежной массы к 1 ноября вырос до 19,5% (максимум с 1 мая) с 18,8% к 1 октября. В январе-октябре 2024 года она увеличилась на 10 трлн 562,5 млрд рублей, или на 10,7%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в октябре уменьшился на 1,7 млрд рублей, или на 0,01%, до 16 трлн 795,7 млрд рублей, в январе-октябре - уменьшился на 2,0%.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 ноября остался отрицательным, он снизился до минус 2,4% после минус 3,2%, на 1 октября.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 ноября обновила абсолютно минимальный уровень, снизившись до 15,4% с 15,6% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.