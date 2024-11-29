Рост котировок "Магнита" достиг 6,5% на дивидендных новостях

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рост котировок "Магнита" в пятницу достиг 6,5% (цена достигла 4539,5 рубля за акцию) на дивидендных новостях.

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию. Общая сумма дивидендных выплат может составить 57,07 млрд рублей. ВОСА по этому вопросу состоится 26 декабря. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 января 2025 года.

В конце июня 2024 года акционеры ритейлера утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год составит 42 млрд рублей.

В конце декабря 2023 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого "Магнит" выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.