Активы на криптокошельках россиян в сентябре уменьшились на 16% к марту

На биткойн приходилось 69% остатков, на эфириум - 21%, на стейблкойны - 10%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Активы на кошельках криптобирж, предположительно принадлежащих российским пользователям, по состоянию на сентябрь 2024 года уменьшились в сравнении с мартом на 15,8% и составили 651 млрд рублей, говорится в Обзоре финансовой стабильности ЦБ.

Большая часть остатков на кошельках приходилась на биткойн - 69%, на эфириум - 21%, на стейблкойны - 10%.

Объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на российских инвесторов, во II-III кв. вырос на 18% и составил 4,8 трлн рублей.

Отток активов с криптобирж может быть связан со снижением уровня волатильности рынка после его значительного роста в IV квартале 2023 года - I квартале 2024 года, что оказало влияние на торговую активность, сообщается в обзоре.

Объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок во II-III кв. по сравнению с двумя предыдущими кварталами вырос на 56,5%, до 166,9 млн посещений. Доля россиян в общем веб-трафике площадок увеличилась на 1,3 процентного пункта, до 7,5%. При этом основной рост активности россиян пришелся на II квартал текущего года, когда был зафиксирован рекордный с начала 2022 года объем трафика (около 88 млн посещений), отмечает регулятор.

Ключевым фактором указанной динамики показателей в отчетном периоде, вероятно, являлись ожидания продолжения роста цен криптовалют на фоне предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики в США, утверждения спотовых ETF на эфириум и ажиотажа вокруг мемкойнов. Мемкойны и подобные мини-приложения привлекают на рынок криптоактивов новых пользователей, но с учетом капитализации таких проектов относительно рынка криптоактивов они не являются каналом притока существенных средств граждан, сказано в обзоре ЦБ.

Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж. При этом владельцы криптообменников и продавцы в P2P-разделах криптобирж обычно используют для расчетов с гражданами платежные карты/счета, оформленные на подставных физических лиц - "дропов".

"В 2024 году объемы вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых P2P-операций снизились в 2,8 раза по отношению к среднемесячным значениям 2023 г., что напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью", - отмечает ЦБ.

В России не запрещена покупка цифровых валют, но запрещены расчеты в криптовалюте. Исключением является экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. ЦБ ранее отмечал, что первые расчеты в криптовалюте в рамках эксперимента могут пройти до конца года.