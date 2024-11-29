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Антициклическая надбавка позволит банкам накопить в 2025 г. буфер капитала на 800 млрд руб.

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Введение антициклической надбавки и ее последующее повышение в 2025 году позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу зампред ЦБ Филипп Габуния.

ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования введет антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала раньше первоначального озвученного срока – не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. Так, с 1 февраля надбавка будет установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля – в размере 0,5%. Первоначальный график повышения надбавки предусматривал ее повышение лишь с 1 июля шагом на 0,25%, планов повысить надбавку до 0,5% ЦБ не озвучивал.

"Наши оценки, на первоначальном этапе это будет порядка 400 млрд рублей накопления буфера, и при переходе ко второму этапу – 800 млрд рублей. Как и любой макробуфер, он работает на то, что позволяет преодолевать турбулентности определенного свойства, в данном случае давать характеристику исключительности/неисключительности я бы не стал, мы будем действовать по обстановке, когда у сектора будет потребность, чтобы этот буфер задействовать", - заявил Габуния, отвечая на вопрос, планирует ли ЦБ распускать буфер капитала, накопленный благодаря антициклической надбавке, в исключительных случаях системного риска для банков.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование антициклической надбавки направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. Банк России исходит из того, что в долгосрочной перспективе значение антициклической надбавки должно составлять 1% от активов, взвешенных по риску.

ЦБ РФ Банк России
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