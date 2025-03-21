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ЦБ по-прежнему планирует повысить антициклическую надбавку с июля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России не планирует системного снижения макропруденциальных надбавок, сохраняет намерение повысить с 1 июля антициклическую надбавку к достаточности капитала банков с 0,25% до 0,5%, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ применяет макропруденциальное регулирование, чтобы дестимулировать банки выдавать рискованные кредиты и сформировать дополнительный буфер капитала в системе.

"Какого-то системного снижения этих надбавок мы не предусматриваем и не собираемся. Даже если темпы роста кредитования будут более низкие, тогда надо будет принимать решение по ключевой ставке, а не по макронадбавкам, потому что они для другого. Что касается антициклической надбавки, мы мониторим ситуацию. Пока таких планов изменить наши планы нет. Тем более, мы считаем, что такая антициклическая надбавка в спокойные времена (не только когда перегретый кредитный спрос) должна быть положительной, то есть должно быть накопление буферов капитала", - заявила глава ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% раньше первоначально установленной даты - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. До этого надбавка многие годы оставалась на нулевом уровне.

Следующее повышение надбавки, до 0,5%, запланировано на 1 июля 2025 года. ЦБ обещал, что будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы. Регулятор заявлял, что готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки, если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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