ЦБ по-прежнему планирует повысить антициклическую надбавку с июля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России не планирует системного снижения макропруденциальных надбавок, сохраняет намерение повысить с 1 июля антициклическую надбавку к достаточности капитала банков с 0,25% до 0,5%, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ применяет макропруденциальное регулирование, чтобы дестимулировать банки выдавать рискованные кредиты и сформировать дополнительный буфер капитала в системе.

"Какого-то системного снижения этих надбавок мы не предусматриваем и не собираемся. Даже если темпы роста кредитования будут более низкие, тогда надо будет принимать решение по ключевой ставке, а не по макронадбавкам, потому что они для другого. Что касается антициклической надбавки, мы мониторим ситуацию. Пока таких планов изменить наши планы нет. Тем более, мы считаем, что такая антициклическая надбавка в спокойные времена (не только когда перегретый кредитный спрос) должна быть положительной, то есть должно быть накопление буферов капитала", - заявила глава ЦБ.

Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование этого инструмента направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

На фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования ЦБ принял решение ввести антициклическую надбавку на уровне 0,25% раньше первоначально установленной даты - не с 1 июля 2025 года, а с 1 февраля. До этого надбавка многие годы оставалась на нулевом уровне.

Следующее повышение надбавки, до 0,5%, запланировано на 1 июля 2025 года. ЦБ обещал, что будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы. Регулятор заявлял, что готов уточнить сроки формирования антициклической надбавки, если это будет показано для поддержания возможностей банков по обеспечению сбалансированного роста кредита экономике.