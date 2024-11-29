EBITDA "Газпрома" за третий квартал превзошла почти все прогнозы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA группы "Газпром" по международным стандартам в третьем квартале 2024 года составил 682 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", среднерыночное значение прогнозов аналитиков по этому показателю сложилось на уровне 634 млрд рублей. Точнее всех был прогноз "Атона". При этом только один прогноз был выше отчетного значения.

За 9 месяцев EBITDA составила 2,141 трлн рублей. Эту цифру заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в своем комментарии назвал "одним из самых высоких показателей в истории компании".

"На результатах отразился рост поставок газа по всем ключевым направлениям, включая плановое наращивание экспорта в Китай, а также благоприятная ценовая конъюнктура, усилившаяся в третьем квартале текущего года. Нельзя также не отметить нашу работу по сдерживанию роста операционных затрат, стабильно успешную работу нефтяного сегмента и вклад "Сахалинской энергии" в консолидированные показатели группы", - отметил финансист.

Чистый убыток в третьем квартале 2024 года составил 52,944 млрд рублей. Согласно консенсус-прогнозу, ожидалось в среднем 54 млрд рублей чистой прибыли. Точнее всех в оценке квартального убытка был "Финам".

"В результатах третьего квартала мы отразили разовый эффект от роста расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 210 млрд руб., связанный с повышением ставки налога до 25% с 2025 года", - отметил CFO "Газпрома".

Выручка составила 2,412 трлн рублей за третий квартал (прогноз 2,489 трлн рублей) и 7,5 трлн рублей за 9 месяцев 2024 года.

Прибыль "Газпрома" для дивидендов за 9 месяцев составила 842 млрд рублей (при прогнозе 862 млрд рублей). Таким образом, вклад 9 месяцев 2024 года в копилку расчетных дивидендов составил 17,78 рубля на акцию.

"Газпром" не публиковал промежуточную отчетность по МСФО за 9 месяцев с 2021 года. За 2022 год выходила только годовая отчетность и сообщение об отдельных полугодовых результатах. В 2023 году компания публиковала отчетность раз в полгода. В 2024 году была пока только полугодовая отчетность, она была представлена с поквартальной разбивкой.

В сентябре правительство РФ выпустило распоряжение №2405-р с рекомендацией крупнейшим компаниям с госучастием, в том числе "Газпрому", составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность не только за год, но и за три, шесть и девять месяцев.