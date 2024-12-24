"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в 2,8 трлн рублей

Показатель вырастет более чем в полтора раза

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей против 1,765 трлн рублей в 2023 году.

"Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн рублей", - заявил зампред концерна Фамил Садыгов.

Поступления от продаж газа в 2024 год ожидаются выше плана: "Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн рублей - на 155 млрд рублей больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана".

"Негативное влияние ряда внешних факторов "Газпром" нивелировал благодаря строгому контролю над затратами, гибкому управлению внутригрупповыми денежными потоками - в том числе с учетом приобретения в марте 2024 года дополнительной доли в "Сахалинской Энергии", а также эффективной работе на рынке заимствований", - подчеркнул Садыгов.

24 декабря совет директоров ПАО утвердил бюджет на 2025 год с объемом финансирования инвестиционной программы в 1 523,7 млрд рублей.

"Основные параметры бюджета на 2025 год, как и прежде, базируются на прогнозе макроэкономических показателей Минэкономразвития России. При этом к экспортным ценам на газ мы подошли еще строже - заложили их уровень ниже текущих рыночных котировок в Европе и Азии, а также средних цен 2024 года. Такой подход позволит нам достичь поставленных целей даже при неблагоприятной ценовой конъюнктуре", - прокомментировал Садыгов.

Структура капитальных затрат в 2025 году существенно не изменится: значительная часть средств по-прежнему будет направлена на реализацию приоритетных проектов, обеспечивающих надежные поставки газа на внутренний рынок и на экспорт, на развитие газификации регионов России.

"В 2025 году мы также продолжим жесткую политику по сдерживанию операционных затрат. Для этого в группе "Газпром" действует механизм, позволяющий гибко управлять расходами дочерних компаний, - перераспределять между ними средства на приоритетные направления без увеличения общего целевого лимита расходов по группе", - отметил Садыгов.