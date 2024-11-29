"Роснано" за 9 месяцев получило 5 млрд рублей прибыли против убытка год назад

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - АО "Роснано" по итогам 9 месяцев 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,98 млрд рублей против убытка в 3 млрд рублей годом ранее; на фоне финансового оздоровления ведет переговоры об управлении новыми бизнесами.

Выручка "Роснано" за 9 месяцев составила 7,98 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в бухотчетности компании.

Валовая прибыль составила 3 млрд рублей против убытка в размере 2,6 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года. Прибыль от продаж составила 1,9 млрд рублей против убытка в 4,1 млрд рублей за тот же период 2023 года. Прибыль до налогообложения зафиксирована на уровне 4,98 млрд рублей против убытка в размере 3 млрд рублей годом ранее.

Как сообщил "Интерфаксу" управляющий финансовый директор группы "Роснано" Владислав Юнусов, компания ведет переговоры о передаче ей в управление новых бизнесов стоимостью до 100 млрд рублей.

"Доказав свою эффективность по управлению сложными наукоемкими проектами, компания ведет переговоры с владельцами крупнейших российских активов о передаче под управление группе "Роснано" новых бизнесов. Их стоимость, исключая бюджетное финансирование, может достичь 100 млрд рублей", - сказал Юнусов, комментируя отчетность. Деталей он не уточнил.

В сентябре "Роснано" объявило об устранении признаков банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению, в рамках которых были достигнуты договоренности с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении обязательств со значительным дисконтом к телу долга.

С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В июле "Роснано" сообщило о запуске нового инвестиционного цикла с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.