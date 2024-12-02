Погрузка на сети РЖД в ноябре снизилась на 5,8%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в ноябре 2024 года составила 95,6 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем в ноябре 2023 года, сообщила компания.

В ноябре выросла погрузка железной руды (+3,8% к ноябрю 2023 года) и удобрений (+7,5%), отмечают в компании.

Грузооборот за ноябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 214 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,7% и составил 262,4 млрд т-км.

В начале ноября замглавы РЖД - начальник центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Мурев сообщал, что РЖД в ноябре 2024 года ожидает погрузку в объеме 99,8 млн тонн, а в декабре 2024 года - 104,5 млн тонн (в результате снижение по ноябрю составило бы 1,7%, а в декабре показатель должен вырасти на 3,8% - ИФ).

Ранее 2 декабря источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в ноябре снизилась на 5,8%, до 3185,8 тысячи тонн.

Среднесуточный план погрузки на ноябрь составлял 3327 тысяч тонн. По данным источника, план погрузки на декабрь утвержден в объеме 3249 тысяч тонн в среднем в сутки.

В октябре 2024 года погрузка РЖД снизилась на 6,2%, составив 96,9 млн тонн.

По данным РЖД, погрузка за январь-ноябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 1 082,1 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 11 месяцев железными дорогами было погружено: каменного угля - 301,3 млн тонн (-6,2% к январю - ноябрю 2023 года), кокса - 10,9 млн тонн (+2,9%), нефти и нефтепродуктов - 189,5 млн тонн (-1,1%), руды железной и марганцевой - 99,7 млн тонн (-2%), черных металлов - 56,1 млн тонн (-9,9%), лома черных металлов - 10,4 млн тонн (-19,4%), химических и минеральных удобрений - 61,7 млн тонн (+6,2%), цемента - 22 млн тонн (-4,7%), лесных грузов - 24,1 млн тонн (-1,7%), зерна - 28,5 млн тонн (-3,3%), строительных грузов - 104,2 млн тонн (-14,4%), руды цветной и серного сырья - 15 млн тонн (-8,6%), химикатов и соды - 19,3 млн тонн (-2,9%), промышленного сырья и формовочных материалов - 30 млн тонн (+1,3%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 109,6 млн тонн (+0,9%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 2 301,4 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2 трлн 839,5 млрд т-км.