Поиск

РЖД прогнозируют погрузку в 2025 году в размере 1,24 млрд тонн

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году ожидает погрузку в объеме 1 241 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах веронского евразийского экономического форума первый замглавы РЖД Вадим Михайлов, отвечая на вопрос о прогнозе погрузки на следующий год.

В 2024 году компания прогнозирует падение погрузки на 4% к 2023 году (тогда она составила 1 232,3 млн тонн).

"Пока мы по итогам 10 месяцев (2024 года - ИФ) недобираем 4,2% по грузовым перевозкам по отношению к предыдущему году. Там есть разные обстоятельства, есть объективные обстоятельства, есть субъективные, но мы в будущий год видим, что мы эти проблемы сможем решить, - сообщал глава РЖД Олег Белозеров на "Транспортной неделе 2024". - Соответственно, по итогам (2024 года - ИФ) года мы предполагаем, что снижение (погрузки - ИФ) у нас может быть чуть меньше 4%, это по объемам груза, но в следующий год выйдем с дополнительными объемами".

Таким образом, погрузка РЖД в 2025 году, по прогнозу компании, может вырасти примерно на 5% к уровню 2024 года.

Олег Белозеров РЖД Вадим Михайлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Источники сообщили, что "добровольцы" ОПЕК+ отложат наращивание добычи на I кв. 2025 г.

В ЦБ предложили обдумать "суррогатные решения" по уровню раскрытия данных компаниями

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Сечин уверен в росте спроса на нефть в Китае за счет госстимулов

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

ФНБ в ноябре вырос на 370,5 млрд рублей, до 13,097 трлн рублей

ВТБ запускает собственную платформу ЦФА

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза

План выпуска двигателей для SJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2027 г. урезали в 1,5 раза
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5521 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });