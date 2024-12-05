РЖД прогнозируют погрузку в 2025 году в размере 1,24 млрд тонн

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году ожидает погрузку в объеме 1 241 млн тонн, сообщил журналистам в кулуарах веронского евразийского экономического форума первый замглавы РЖД Вадим Михайлов, отвечая на вопрос о прогнозе погрузки на следующий год.

В 2024 году компания прогнозирует падение погрузки на 4% к 2023 году (тогда она составила 1 232,3 млн тонн).

"Пока мы по итогам 10 месяцев (2024 года - ИФ) недобираем 4,2% по грузовым перевозкам по отношению к предыдущему году. Там есть разные обстоятельства, есть объективные обстоятельства, есть субъективные, но мы в будущий год видим, что мы эти проблемы сможем решить, - сообщал глава РЖД Олег Белозеров на "Транспортной неделе 2024". - Соответственно, по итогам (2024 года - ИФ) года мы предполагаем, что снижение (погрузки - ИФ) у нас может быть чуть меньше 4%, это по объемам груза, но в следующий год выйдем с дополнительными объемами".

Таким образом, погрузка РЖД в 2025 году, по прогнозу компании, может вырасти примерно на 5% к уровню 2024 года.