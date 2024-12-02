Доходы от продажи вооружений крупнейших мировых компаний в 2023 г. выросли на 4,2%, до $632 млрд

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Доходы 100 крупнейших компаний-производителей вооружения в 2023 году увеличились, достигнув $632 млрд, говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

"Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли достигли $632 млрд в 2023 году, что на 4,2% больше в реальном выражении по сравнению с 2022 годом", - говорится в докладе.

Указывается, что рост доходов от продажи вооружений наблюдался во всех регионах, в том числе в России и на Ближнем Востоке. При этом более мелкие производители были более эффективны в реагировании на новый спрос, связанный с войнами в Газе и на Украине, растущей напряженностью в Восточной Азии и программами перевооружения в других странах мира, отмечается в докладе.

Как указал научный сотрудник программы института Лоренцо Скараццато, тенденция роста дохода от продажи вооружений, вероятно, сохранится и в 2024 году.

Две российские компании, вошедшие в иоп-100, увеличили свои совокупные доходы на 40%, достигнув приблизительно $25,5 млрд. Это произошло в связи с 49-процентным ростом доходов от продажи оружия, зафиксированного "Ростехом", говорится в докладе.

41 компания из 100 крупнейших в мире, базирующаяся в США, зарегистрировала доходы от продажи оружия в размере $317 млрд.

Общие доходы от вооружений 27 компаний (из 100 крупнейших), базирующихся в Европе (исключая Россию), составили $133 млрд в 2023 году. Это всего на 0,2% больше, чем в 2022 году, что является самым маленьким ростом в любом регионе мира.

В то же время ряд других европейских производителей отмечают, что их доходы от продажи оружия существенно выросли, что обусловлено спросом, связанным с войной на Украине, особенно на боеприпасы, артиллерию, системы ПВО и наземные системы. В частности, компании в Германии, Швеции, Украине, Польше, Норвегии и Чехии смогли воспользоваться этим спросом. Например, немецкая компания Rheinmetall увеличила производственные мощности по производству 155-мм боеприпасов, а ее доходы увеличились за счет поставок танков Leopard и новых заказов.