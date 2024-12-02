Рынок акций РФ начал декабрь с умеренного роста в район 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах умеренно подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (февральский фьючерс на Brent подрос до $72,2 за баррель), сдерживающим фактором для покупателей оставались ожидания роста ставки ЦБ РФ в декабре и геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Индекс МосБиржи подрос в район 2600 пунктов, лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+4%) и "ФосАгро" (+3,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2586,74 пункта (+0,3%, максимум сессии - 2600,28 пункта), индекс РТС - 760,32 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 декабря, составил 107,1758 руб. (-56,51 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+2,7%), "Московской биржи" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+2,1%), "Магнита" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Норникеля" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), "ММК" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%).

Акционеры "Полюса" (14440 рублей) на внеочередном собрании одобрили выплату 1301,75 рубля на акцию по результатам 9 месяцев 2024 года, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 декабря.

В минувшую пятницу стало известно, что "Роснефть" вернулась к покупке акций в рамках buyback. "В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы", - приводит "Роснефть" слова председателя правления, главного исполнительного директора компании Игоря Сечина по итогам публикации результатов за 9 месяцев.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении), сообщил "Газпром". Согласно договоренности сторон, суточные поставки были увеличены на месяц раньше - с 1 декабря 2024 года (ранее это планировалось сделать в начале 2025 года). По итогам 2024 года поставки газа по "Силе Сибири" превысят контрактные обязательства "Газпрома" на этот год, отмечает российская компания.

Подешевели в понедельник акции "Аэрофлота" (-3,1%), "МТС" (-3%), расписки "Русагро" (-2,9%), "префы" "Транснефти" (-2,5%), бумаги "АЛРОСА" (-1,7%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), АФК "Система" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,91 млрд рублей (из них 13,85 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 10,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,11 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

ВТБ подтверждает планы заработать в этом году 550 млрд рублей чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд рублей с плюсом, заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

Группа ВТБ закладывала в 3-летней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 год менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

Костин также прокомментировал возможность выплаты дивидендов за 2024 год. По его словам, Минфин не закладывает их в проект бюджета.

"Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает", - заявил он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

Мнение экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в начале недели умеренно подрос, в моменте дотянувшись до "круглых" 2600 пунктов. Конъюнктура рынков в целом благоприятствовала - рубль остался слабым, цены на нефть при этом подрастали. Вместе с тем, давление на котировки commodities оказывал рост доллара на мировом рынке, а геополитический фон все еще не вселяет оптимизма.

Нефть получила поддержку от эскалации конфликта в Сирии, а также утренней статистики из Китая, где индекс PMI производственной активности в ноябре продолжил подъем. Промышленный PMI еврозоны в минувшем месяце остался на уровне 45,2 пункта, а соответствующий показатель в США превзошел прогноз аналитиков, совсем немного не дотянув до пограничных 50 пунктов.

"Краткосрочный взгляд на рынок акций РФ остается нейтральным на фоне геополитической неопределенности. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 декабря- 2520-2620 пунктов", - считает Шепелев.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в начале недели рынок акций сохранил повышенную волатильность на фоне инфляционных метрик и мощной осенней девальвации рубля, а также из-за высокой вероятности повышения ставки ЦБ РФ на заседании 20 декабря. В дальнейшем напряженность на рынке будет сохраняться в ожидании настройки нарушенного западными санкциями против банков и биржевых институтов механизма расчетов за экспорт и импорт, полагает он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций подрос на сигналах урегулирования ситуации с резкой девальвацией рубля после введения санкций США против Газпромбанка неделей ранее, что снижает инфляционные ожидания населения. Тем не менее, рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% годовых на заседании 20 декабря.

Индекс МосБиржи вновь вернулся выше нижней линии локально восходящего тренда. Закрытие двух дней выше этой линии может привести к росту индекса до уровня сопротивления 2650 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ФосАгро" в начале новой недели поднялись до максимума с июля перед закрытием 22 декабря реестра по дивидендам за 9 месяцев с доходностью 4,3%. Совет директоров "Магнита" (4630,5 рубля) рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 560 руб. с закрытием реестра 9 января 2025 года и текущей доходностью 12% - одной из самых высоких на рынке в этом сезоне.

С технической точки зрения котировки бумаг "Магнита" стремятся к краткосрочному сопротивлению 4700 руб., при стабилизации выше которого можно ожидать развития роста в район 4900 руб., а далее - к 5050 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика и верхняя полоса Боллинджера дневного). Оптимистичный сценарий, скорее всего, реализуется в случае восстановления всего российского фондового рынка, в то время как при возобновлении его падения котировки акций "Магнита "до дивидендной отсечки могут чувствовать себя более стабильно и даже стремиться к 5000 руб. Возвращение ниже 4425 руб., в то же время, укажет на риски развития снижения, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладал сдержанный оптимизм, который разбавляли отдельные корпоративные новости и макроэкономические данные. Одним из ключевых событий недели в США станут ежемесячные данные по рынку труда, а также комментарии представителей ФРС в отношении возможной динамики процентных ставок. Индекс МосБиржи притормозил в росте на пороге 2600 пунктов, но в целом сохраняет потенциал развития повышения как минимум в район 2640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Точечные покупки в акциях позволяет осуществлять отсутствие очевидного негатива со стороны геополитики, в то время как в целом участники придерживаются осторожной позиции. На неделе 4-5 декабря интересные корпоративные новости могут прийти с инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", напомнила Кожухова.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,2-1,2%, французский CAC 40 просел на 0,3%) и в США (к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,9% индексы S&P и Nasdaq, но просел на 0,3% Dow).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Таким образом, он достиг максимума за семь месяцев (с апреля). Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, также увеличился до максимума за семь месяцев и составил 50,2 пункта против 49,6 пункта в октябре.

Промышленный PMI Южной Кореи в ноябре достиг 50,6 пункта против 48,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень за три месяца.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены корректируются вверх на статданных из Китая после снижения котировок на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,17 за баррель (+0,5% и -1,3% в пятницу), январская цена WTI - $68,35 за баррель (+0,5% и -1,1% в пятницу к уровню среды).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса было названо участие нескольких министров в кувейтском саммите.

Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.