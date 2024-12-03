ВТБ в 2025 году планирует открыть 600 точек

В банке будут думать над интеграцией офисов Почта банка

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в следующем году планирует ускорить темпы расширения региональной сети и открыть 600 точек, будет думать над интеграцией офисов Почта банка, заявил в интервью "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

ВТБ в рамках трехлетней стратегии развития планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Ожидается, что число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тыс. точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тыс. населенных пунктов.

"В лучшие годы до этой стратегии банк ВТБ открывал 50-80 точек в год, в этом году у нас по плану 345 проектов. Понятно, что есть и легкие форматы, плюс у нас добавились спецзадачи по открытию офисов на новых территориях", - сообщил Пьянов.

В 2025 году банк ускорит темпы и планирует открыть почти 600 точек.

"Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки "Открытия", и будут точки Почта банка", - рассказал первый зампред.

ВТБ в конце этого года планирует завершить сделку по выкупу доли "Почты России" в Почта банке. По словам первого зампреда, сейчас идет стратегическая дискуссия, как будет выглядеть интеграция точек продаж Почта банка.

"У Почта банка есть несколько типов офисов. Первый - бывшие офисы Лето банка, которые называются клиентскими центрами. Они находятся в крупных городах и близки к стандартному оформлению, к инфраструктуре ВТБ и не требуют сильной модернизации, туда может пойти обычный розничный клиент. Дальше есть окна с вывеской Почта банка, окна типа "Б" в почтовых отделениях. Это уже проблемная зона, потому что они недоукомплектованы. Я иногда появляюсь на "Почте России", получаю посылки, потому что "Почта России" осталась уникальным каналом по легальному экспорту импортных товаров в Россию, в том числе из недружественных юрисдикций. В моем почтовом отделении есть окна типа "Б". На что обращаешь внимание? Первое. Для того потока, который идет в "Почту России", там недоукомплектование. По сути, невозможно поток обслужить одним человеком. Второй момент - по каким-то причинам, с этим тоже предстоит разобраться, там большие технологические простои. И третье, если у кого-то возникнет запрос по банковским продуктам, там быстро образуется очередь, поэтому получается проблемная модель. Что делать с окнами типа "Б", мы пока не понимаем. Специальные форматы на почте являются предметом внутренней дискуссии", - заявил Пьянов.