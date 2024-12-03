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ВТБ готов поступиться рыночной долей в сегменте беззалогового розничного кредитования ради экономии капитала

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ разработал больше трех десятков инициатив по оптимизации капитала в 2025 году, готов остановить беззалоговое розничное кредитование до уровня минимально возможной загрузки конвейера, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

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"У нас больше трех десятков инициатив по оптимизации капитала. Когда я говорил во время одного из конференц-звонков "поскребем по сусекам", так вот сусеки - это три десятка инициатив", - заявил он.

"Например, мы хотим остановить розничное кредитование, прежде всего незалоговое, до уровня минимально возможной загрузки розничного конвейера", - рассказал он.

"Поскольку кредиты взвешиваются очень высоко, это вплоть до триллиона рублей активов, взвешенных с учетом риска, это почти 100 млрд рублей в терминах капитала. Да, это приведет к тому, что динамика кредитного портфеля розницы в 2025 году будет отрицательной и это будет потеря доли рынка в этих сегментах, но мы готовы на это пойти", - добавил Пьянов.

Портфель розничных кредитов ВТБ за 10 месяцев этого года по МСФО вырос на 9,7%, до почти 7,7 трлн рублей.

Кроме того, банк активно работает над увеличением инвестиционной категории корпоративных заемщиков по существующим кредитам. "У нас инвестиционная категория позволяет снижать риск-вес до 65%. И для этого заемщику нужно получение двух рейтингов. Там есть системная работа на сотни миллиардов высвобождения RWA в корпоративном сегменте по получению дополнительно заемщиками статуса инвестиционной категории", - рассказал топ-менеджер ВТБ.

"У кого-то нет бумаг для инвестиционного рейтинга. По сути, это превращение корпоративного заемщика неинвестиционного рейтинга в инвестиционный через рейтинги и бумаги", - пояснил он.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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