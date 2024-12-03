Минфин 4 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26246 и нового выпуска ОФЗ-ПК 29026

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 4 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПК серии 29026 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 26 марта 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 43,73 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Облигации серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года имеют 55 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 4 марта 2025 года. По ним предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте ЦБ РФ значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина РФ. При этом, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом формате - с учетом капитализации в этот период.

В начале декабря Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Бумаги будут доступны на первичных аукционах с 4 декабря.