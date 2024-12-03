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Объем торгов на "Мосбирже" в ноябре снизился на 1% г/г, до 124,8 трлн рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшился на 1%, до 124,8 трлн рублей со 126,1 трлн рублей, сообщила пресс-служба биржи.

По сравнению с октябрем 2024 года объем торгов сократился на 11%, со 140,2 трлн рублей.

В январе-ноябре 2024 года объем торгов на бирже в годовом измерении увеличился на 15,2%, до 1 квадрлн 347,6 трлн рублей с 1 квадрлн 170,2 трлн рублей. Таким образом, объем торгов на бирже за 11 месяцев 2024 года превысил итоговый показатель за весь 2023 год (1 квадрлн 309,7 трлн рублей) на 2,9%.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года (они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки") после внесения биржи и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

Московская биржа
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