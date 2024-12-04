Рынки акций Европы выросли во вторник, германский DAX впервые превысил 20 тыс. пунктов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, причем германский индикатор DAX впервые в истории закрылся выше отметки в 20 тыс. пунктов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,37% - до 515,53 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,56%, германский DAX - на 0,42%, французский CAC 40 - на 0,26%, итальянский FTSE MIB - на 1,03%, испанский IBEX 35 - на 1,18%.

Инвесторы оценивали макроэкономические, политические и корпоративные новости.

Количество безработных в Испании в ноябре снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,586 млн, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Это минимальный ноябрьский показатель с 2007 года.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией во Франции, где уже в среду правительству могут вынести вотум недоверия.

Накануне лидер ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что его партия намерена голосовать за вынесение такого вотума, поскольку правительство не учло ее требований к законопроекту о бюджете.

Тем временем член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне отметил, что дополнительные пошлины на импорт товаров, которые обещает ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут снизить темпы экономического роста и замедлить увеличение потребительских цен в странах еврозоны.

В результате введения пошлин страны еврозоны столкнутся с сокращением внешнего спроса и усилением конкуренции на внутреннем рынке, что окажет давление на европейские компании и может ослабить подъем экономики, заявил он в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. При этом увеличение добычи нефти в Штатах может привести к снижению цен на топливо, а пошлины на китайские товары спровоцируют их приток в Европу, что станет понижающим фактором для цен в регионе.

Капитализация Sanofi снизилась на 0,2% после того, как французская фармацевтическая компания анонсировала планы инвестировать 1 млрд евро в производство инсулина в КНР.

Рыночная стоимость Edenred упала на 2,5%, хотя французский оператор сервиса международных платежей увеличил размер программы обратного выкупа акций вдвое, до 600 млн евро.

Бумаги ведущих представителей европейской полупроводниковой отрасли выросли в цене, включая ASML Holding (+2,1%) и Infineon (+2,2). Поддержку их котировкам продолжает оказывать тот факт, что новые ограничения США на поставки чипов и оборудования для их выпуска в Китай оказались не такими жесткими, как ожидалось.

Акции автомобильной Stellantis, накануне подешевевшие на 6,3% на новостях об уходе CEO, увеличились в цене на 1,6%. Минэнерго США сообщило, что выделит $7,5 млрд на строительство аккумуляторных заводов ее совместного предприятия с Samsung.

Котировки акций британского банка NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) повысились на 0,3%. Глава банка Пол Туэйт заявил на банковском саммите Financial Times, что его организация может полностью вернуться в частные руки в первом полугодии 2025 года. За год правительство Великобритании уже снизило свою долю в NatWest до менее чем 11% с 38%.

Рыночная стоимость британского туроператора On The Beach подскочила на 20% благодаря почти двукратному росту годовой доналоговой прибыли и увеличению зимних бронирований на 25%.

Еще один британский эмитент - Marston's - нарастил капитализацию на 8%. Оператор пабов завершил финансовый год с доналоговой прибылью на фоне скачка продаж еды и напитков.