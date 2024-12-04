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Акции ИТ-компании Okta подскочили на 15% после сильного квартального отчета

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американский разработчик программного обеспечения для идентификации и доступа Okta Inc. в третьем квартале 2025 финансового года получил чистую прибыль и увеличил выручку на 14%, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в августе-октябре составила до $16 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $81 млн, или 49 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 67 центов на акцию.

Выручка подскочила на 14% - до $665 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 58 центов на акцию при выручке в $650 млн.

В четвертом финквартале Okta планирует получить выручку в диапазоне $667-669 млн и скорректированную прибыль на уровне 73-74 цента на акцию. Аналитики прогнозируют $651 млн и 67 центов на акцию соответственно.

Также компания дала предварительный прогноз на следующий фингод, согласно которому выручка составит $2,77-2,78 млрд. Консенсус предполагает $2,56 млрд.

Котировки акций Okta в ходе дополнительных торгов во вторник подскочили на 15,5%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 9,7% (до $13,88 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил почти 30%.

Okta
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