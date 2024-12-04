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Инфляция в ОЭСР в октябре ускорилась до 4,5%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре ускорились до 4,5% в годовом выражении по сравнению с 4,4% в предыдущий месяц.

До этого четыре месяца подряд инфляция ослабевала.

В октябре подъем цен усилился в 16 странах, замедлился - в 14 государствах, говорится в сообщении.

Энергоносители в ОЭСР в позапрошлом месяце подешевели на 0,5% (в сентябре их цена опустилась на 2,2%). Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,9% после подъема на 3,7% в первый месяц осени.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в октябре составил 5% против 5,1% месяцем ранее.

Инфляция в государствах G7 ускорилась до 2,3% с 2,2%, в то время как в странах G20, напротив, замедлилась до 5,9% с 6,0%.

Потребительские цены в еврозоне (индекс HICP) в октябре выросли на 2% после повышения на 1,7% в предыдущий месяц. Стоимость энергоносителей в еврозоне упала на 4,6%, продукты питания подорожали на 2,2%. Подъем индекса HICP без учета стоимости продуктов и энергоносителей составил 2,7%, как и в сентябре.

Предварительные данные статуправления Евросоюза показали, что в ноябре инфляция в еврозоне усилилась до 2,3%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

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