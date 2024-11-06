Инфляция в странах ОЭСР в сентябре замедлилась до 4,4%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре замедлились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц.

Ослабление инфляции было зафиксировано в 27 из 38 стран.

Энергоносители в ОЭСР в позапрошлом месяце подешевели на 2,2% (в августе их цена опустилась на 0,4%). Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,7%, как и в последний месяц лета.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) составил 5,1% против 5,2% в августе.

Инфляция в государствах G7 в сентябре замедлилась до 2,2% с 2,4% в предыдущий месяц, в странах G20 - до 6,0% с 6,2%.

Потребительские цены в еврозоне (индекс HICP) выросли на 1,7% после повышения на 2,2% в августе. Показатель опустился ниже отметки в 2% впервые с июня 2021 года, отмечает ОЭСР.

Стоимость энергоносителей в еврозоне упала на 6,1%, продукты питания подорожали на 1,7%. Подъем индекса HICP без учета стоимости продуктов и энергоносителей замедлился до 2,7% с 2,8%.

Предварительные данные статуправления Евросоюза показали, что в октябре инфляция в еврозоне составляла 2%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.