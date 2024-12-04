В России продажи виски, рома, текилы растут двузначными темпами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Продажи виски и рома в России в январе-октябре 2024 года увеличились более чем на 20%, текилы - более чем на 17% в годовом исчислении, сообщил исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев на "Днях ритейла в Сибири".

"Большинство категорий (алкоголя - ИФ) у нас в плюсе (по фактическим продажам - ИФ), причем какие-то категории у нас в таком очень уверенном двузначном плюсе. Виски, ром, джин, биттеры, текила, аперитивы у нас растут уверенно и в двузначном темпе", - уточнил Локтев.

В целом продажи алкоголя в январе-октябре 2024 года в России, по данным NielsenIQ, выросли на 3,7%.

"Если посмотреть на алкоголь, то динамика положительная - на 3,7% (без пива - ИФ), потребление пива подрастает на 7,8%. Это динамика в упаковках (в таре - ИФ), но близка к динамике за литр", - сказал Локтев.

Как сказано в его презентации, в январе-октябре 2024 года в структуре потребительского рынка продажи алкоголя (без пива) составили 5%, пива - 8,3%.

Продажи виски в январе-октябре 2024 года в натуральном выражении возросли на 20,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рома - на 21,8%, биттеров - на 16,8%, текилы - на 17,3%, аперитивов - на 14,1%.

Снижение зафиксировано в сегментах водки (на 0,4%), алкогольных коктейлей (на 0,7%), вермута (на 5,6%). Локтев объяснил падение продаж в этих категориях перераспределением интереса покупателей.