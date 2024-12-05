Доля накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО выросла за два года на 38%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доля накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО в среднем по РФ за два последних года увеличилась на 38%, а за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года - на 12,3% сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Всего по РФ с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года количество выплат по договорам ОСАГО по суду в абсолютном выражении составило 83,1 тыс.

За указанный последний годовой период наблюдений в среднем по РФ на каждый рубль произведенной по суду страховой выплаты по ОСАГО пришлось 2,29 рубля дополнительных издержек. Еще годом ранее за такой же период - с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года - на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 1,66 руб. накладных расходов, приводятся данные в сообщении РСА.

Таким образом, "за два года рост доли судебных издержек по ОСАГО в среднем по РФ составил 38%, что говорит об интенсивном росте активности автоюристов, делающих бизнес на злоупотреблении правом и недобросовестных практиках, используя манипуляции с договорами цессии и доверенностями на представление интересов пострадавших в ДТП", - считает Уфимцев.

Согласно данным РСА, регионами - "лидерами" с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года стали: Сахалинская область - в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 5,87 рублей штрафов, пеней и неустоек, Приморский край - 4,45 рублей, Камчатский край - 3,81 рубля.

Четвертую строчку в этом рэнкинге РСА занимает республика Бурятия, где на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,58 рубля штрафов, пеней и неустоек. Пятое место у Новосибирской области - 3,57 рубля, шестое у республики Марий Эл - 3,54 рубля, а на седьмой строчке Калужская область, там на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 3,47 рубля штрафов, пеней и неустоек.

Далее на восьмом и девятом местах Красноярский край - 3,30 рубля и республика Крым - 3,21 рубля. Замыкает топ-10 рэнкинга РСА Тамбовская область - 3,18 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду.

Всего более половины регионов страны имеют результат за последний год, при котором на каждый рубль страховой выплаты по суду по договорам ОСАГО приходилось более 2 рублей штрафов и неустоек, сообщили в союзе.

Недобросовестный интерес и налоги

Президент РСА объяснил финансовую мотивацию недобросовестных автоюристов, стремящихся любой ценой превратить выплату по ОСАГО в спорную и переместить ее рассмотрение в пространство суда.

Как правило, когда происходит ДТП, недобросовестные "автоюристы" лично либо через аварийных комиссаров предлагают потерпевшему водителю подписать договор цессии и передать право получения страхового возмещения по договору ОСАГО в обмен на получение некой денежной суммы на месте ДТП, правда, в сильно уменьшенном размере по сравнению с выплатой, ожидаемой от страховщика ОСАГО, сказал Уфимцев.

При этом автовладелец передает "автоюристу" право на получение выплаты по договору ОСАГО вместо него в обмен на деньги, одновременно он получает и обязанность, о которой не вполне догадывается. Если в дальнейшем посреднику удается превратить выплату по ОСАГО в спорную, затем перенести спор в суд и его выиграть, он сможет получить в том числе сверх выплаты по ОСАГО компенсацию в виде штрафа, пени и неустойки по решению суда (например, за нарушение сроков выплаты по ОСАГО). Эти полученные сверх выплаты средства подлежат обложению 13%-м налогом на доходы физлиц.

"Участие в суде автоюристов происходит не через договор уступки право требования (цессии), а по доверенности пострадавшего в ДТП, что позволяет автоюристам уйти от налогообложения как юридического лица. Это означает, что подоходный налог с сумм штрафов и пении должен заплатить непосредственно автовладелец, который узнает об этом только через год, когда приходит уведомление из налоговой инспекции об уплате подоходного налога", - обратил внимание Евгений Уфимцев.