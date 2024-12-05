Розничные продажи в еврозоне в октябре снизились на 0,5%, сильнее прогноза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в октябре уменьшились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре был зафиксирован подъем показателя на 0,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в прошлом месяце выросли на 0,1%. При этом реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) снизилась на 0,9%, автомобильного топлива - на 0,3%.

Розничные продажи в октябре увеличились на 1,9% в годовом выражении после повышения на пересмотренные 3% в предыдущий месяц.

В Европейском союзе продажи снизились на 0,3% в помесячном выражении и выросли на 2,1% относительно октября 2023 года.