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Розничные продажи в еврозоне в октябре снизились на 0,5%, сильнее прогноза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в октябре уменьшились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре был зафиксирован подъем показателя на 0,5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в прошлом месяце выросли на 0,1%. При этом реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) снизилась на 0,9%, автомобильного топлива - на 0,3%.

Розничные продажи в октябре увеличились на 1,9% в годовом выражении после повышения на пересмотренные 3% в предыдущий месяц.

В Европейском союзе продажи снизились на 0,3% в помесячном выражении и выросли на 2,1% относительно октября 2023 года.

Eurostat еврозона ЕС
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