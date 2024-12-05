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Россия за 10 месяцев увеличила экспорт шоколада на 9%, до более $600 млн

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - РФ в январе-октябре этого года экспортировала шоколадных кондитерских изделий более чем на $600 млн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

Основными импортерами стали Казахстан (25% от общего объема поставок), Белоруссия (15%) и Узбекистан (12%).

Как сообщалось, в последнее время наращивает закупки этой продукции и Китай. По данным ГТУ КНР, за 10 месяцев этого года он закупил в РФ шоколада на $43,3 млн, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($36 млн). В 2023 году Китай импортировал из РФ шоколада и других продуктов, содержащих какао, на $55,459 млн, что в 1,4 раза больше, чем в 2022 году ($39,4 млн).

В 2023 году РФ экспортировала шоколада на $781 млн.

Агроэкспорт Минсельхоз
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