"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год: обвал доллара и крах ОПЕК

Также в числе прогнозов маловероятных событий удвоение капитализации Nvidia и увеличение средней продолжительности жизни благодаря биотехнологиям

Wu Jun/VCG via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год предполагают такие события, как обвал американского доллара, крах ОПЕК и удвоение капитализации Nvidia Corp.

Банк публикует подобные прогнозы уже более 20 лет. Они привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, а к маловероятным событиям (так называемым "черным лебедям").

"Хотя мы не знаем, какие именно тренды будут определять динамику мировой экономики в будущем году, наши прогнозы на 2025 год - от выхода Nvidia в лидеры "великолепной семерки" до краха ОПЕК, от смелой ставки Китая на рефляцию до прорыва в биотехнологиях - являются именно такими, как обещано: шокирующими", - заявил главный макростратег Saxo Bank Джон Харди в интервью Retail Banker International.

Банк традиционно подчеркивает, что "шокирующие предсказания" не являются его базовым сценарием или официальным прогнозом, но вместе с тем любое из этих событий, если оно произойдет, окажет весьма заметное влияние на финансовый ландшафт или мировую политику.

Трамп 2.0 обрушит доллар США

Новая администрация Дональда Трампа поставит мировую финансовую систему с ног на голову, введя новые пошлины и подтолкнув мир к поиску альтернатив доллару США.

Глобалистская система, сформировавшаяся после Второй мировой войны, была построена на сочетании гарантий США по защите торговых путей "свободного мира" и использовании американского доллара в качестве основной валюты сделок и накоплений. Даже после отмены привязки доллара к золоту в 1971 году он оставался главной валютой в глобализированной экономике.

Став президентом США в 2016 году, Трамп бросил вызов устоявшемуся порядку. Он потребовал введения пошлин на импортные товары, чтобы уменьшить огромный дефицит торгового баланса, а также сокращения расходов США на поддержание обширного "зонтика безопасности". Партнеры США по оборонному альянсу и Китай были шокированы, однако затем началась пандемия COVID-19, а новые выборы привели в Белый дом Джо Байдена.

В результате политика Трампа стала восприниматься как отклонение, а не новая норма. Так было до выборов 2024 года. Если Трамп версии 1.0 был лишь разогревом, то Трамп 2.0 вполне может оказаться хедлайнером на фестивале деглобализации со всеми вытекающими последствиями для доллара.

В 2025 году администрация Трампа полностью изменит характер отношений США с остальным миром, вводя огромные пошлины на импорт и сокращая дефицит бюджета при помощи возглавляемого Илоном Маском департамента по повышению эффективности государственного управления. Политика Трампа подорвет позиции доллара в международной торговле, так как США ограничат поставки валюты, необходимые для обслуживания глобальных транзакций. Это могло бы спровоцировать резкий рост курса доллара США, однако сработают защитные клапаны: рынок будет активно искать альтернативы.

Китай и БРИКС+ перейдут на взаиморасчеты в обеспеченных золотом цифровых валютах и офшорном юане, а Европа будет переводить расчеты в евро. Все это в сочетании с ростом популярности привязанных к золоту стейблкойнов откроет новую главу в истории мировых финансовых рынков.

Крипторынок вырастет в четыре раза, до более $10 трлн, доллар США упадет на 20% к другим основным валютам и на 30% к золоту. Американская экономика будет находиться в состоянии рефляции, однако темпы роста заработков будет поспевать за товарной инфляцией, поскольку производства будут возвращаться в США. Американские экспортеры выиграют в этой ситуации.

Nvidia будет стоить вдвое больше, чем Apple

Вооружившись революционными технологиями производства ИИ-чипов, Nvidia вдвое увеличит свою капитализацию и станет самой прибыльной компанией всех времен.

Единственные, кому гарантирован успех во времена золотой лихорадки - это продавцы лопат, напоминают в Saxo, ссылаясь на известную поговорку и отмечая ее актуальность для нынешнего рынка искусственных технологий. Разбогатеть на ИИ стремятся все - и монополисты технологического сектора, и многочисленные стартапы. Спектр их применения огромен, но все они нуждаются в инструментах, предлагаемых Nvidia - прокаченных чипах и программной среде, обеспечивающей работу львиной доли центров обработки ИИ-данных.

В 2025 году Nvidia продолжит развивать успех, запустив массовое производство самого мощного на сегодняшний день процессора Blackwell, имеющего 208 млрд транзисторов. Этот чип позволяет в 25 раз повысить эффективность расчетов на единицу потребляемой энергии по сравнению с чипами поколения H100. Гонка вооружений на фронте ИИ, в которую будут вовлечены не только компании, но и правительства, будет набирать обороты. Расходы на энергообеспечение дата-центров будут расти, и экономные процессоры Blackwell позволят Nvidia захватить корону самой прибыльной компании всех времен. В 2025 году она с легкостью побьет рекордный показатель годовой прибыли Apple Inc. в $105 млрд.

Капитализация Nvidia вырастет почти вдвое, до $7 трлн, и она станет вдвое дороже, чем Apple.

Акции Nvidia уверенно пробьют отметку $250 раньше, чем рынок начнет опасаться последствий захвата компанией все большей доли совокупной корпоративной прибыли, а регуляторы - уделять повышенное внимание монопольному положению чипмейкера.

Китай выделит 50 трлн юаней на рефляцию экономики

Сформировав беспрецедентный по размерам долговой пузырь, Китай примет смелое решение о налогово-бюджетном стимулировании экономики на сумму 50 трлн юаней ($7 трлн).

Китай переживает классический балансовый кризис, подобный тому, который Япония проходила в 1990-х годах. Корпоративная задолженность Китая превышает 150% ВВП. Долги муниципальных правительств составляют еще 80-90% ВВП.

Обычно в таких ситуациях должники стремятся избавиться от задолженности, чтобы выправить состояние своих балансов, но это негативно отражается на экономической активности и ценах. Правительство может выбрать разные пути выхода из сложившейся ситуации, но все они сопряжены со значительными рисками. Оно может списать долги, что приведет к экономической дефляции и ударит по крупным кредиторам. Оно может ничего не делать, но тогда болезнь экономики может затянуться на долгие годы. Оно может использовать для преодоления долгового кризиса огромный положительный торговый баланс, но это может спровоцировать негативную реакцию других стран и торговые войны. Если же вызвать рефляцию через крупномасштабное налогово-бюджетное стимулирование, то высокая инфляция будет вызывать недовольство населения.

В 2025 году Китай решит, что рефляция - единственный выход из сложившейся ситуации. В Пекине сочтут, что смогут обуздать инфляционные риски, и примут колоссальный пакет мер стимулирования размером более 50 трлн юаней. Значительная часть этих средств окажется в кошельках потребителей в виде цифровых юаней и попадет непосредственно в экономику. Китай также будет активно использовать социальные механизмы стимулирования, подталкивая компании к сокращению продолжительности рабочего дня для повышения качества жизни. У китайцев будет больше свободного времени, что будет способствовать потреблению, созданию семей и рождению детей.

Эти меры Пекина приведут к заметным последствиям во всем мире. Экономики развивающихся стран будут расти быстрее экономик развитых стран и самого Китая. Сырьевые цены вырастут, а юань укрепится.

Прорыв в биотехнологиях увеличит среднюю продолжительность жизни

Повышение точности КТ-сканирования и беспрецедентные прорывы в технологиях 3D-печати позволят ученым напечатать первое полноценно функционирующее человеческое сердце.

Это откроет путь к увеличению продолжительности жизни человека за счет замены поврежденных органов на изготовленные на заказ и не вызывающие отторжения органы. Успешная печать сердца откроет возможности для инноваций в области биопечати других сложных органов.

Сектор 3D-печати, где сейчас преобладают стартапы, будет быстро расти. Инновации и инвестиции в этом сегменте могут трансформировать сферу здравоохранения, что приведет к более высокой эффективности лечения людей и существенному экономическому росту.

ОПЕК утратит актуальность на фоне бума электрификации

Электромобили становятся все более доступными, в связи с чем нефтяной альянс ОПЕК может утратить актуальность и оказаться на свалке истории.

Всего за несколько лет Китаю удалось опровергнуть все ожидания относительно масштабов производства и популярности электромобилей. Сделанный в 2021 году Schroders прогноз предполагал, что к концу 2024 года продажи электрокаров в КНР могут достигнуть 5 млн, а их доля на рынке составит 15%. Между тем число регистраций новых электромобилей в Китай уже по состоянию на сентябрь превысило 8 млн, а их доля в общем объеме продаж составила более 45%.

Китай стал пионером в сфере электрификации транспорта, а другие страны готовы следовать по его пути. Снижение стоимости производства аккумуляторов для электрокаров будет продолжаться, что сделает их более дешевыми в эксплуатации, чем бензиновые аналоги, даже без субсидирования.

Перспективы нефтяной отрасли на 2025 год достаточно очевидны, поскольку две трети добываемой нефти превращается в автомобильное топливо. Актуальность ОПЕК будет снижаться, а ограничение добычи утратит смысл.

Некоторые члены альянса уже сейчас нарушают определенные для них квоты, чтобы получить побольше прибыли в условиях вялого спроса. Конфликты внутри ОПЕК будут нарастать, и ключевые страны его покинут. Они будут наращивать добычу нефти, чтобы захватить более значительную долю рынка, что приведет к падению цен. От этого выиграет сектор авиаперевозок, производители химикатов, красок, шин, а также логистические компании.

Но рынок нефти достаточно быстро восстановит равновесие, и цены стабилизируются, в том числе за счет прекращения высокозатратной добычи сланцевой нефти в Северной Америке.

США введут налог на ЦОД из-за скачка цен на электричество

Развитие технологическими гигантами центров обработки ИИ-данных будет требовать все больших объемов электроэнергии. Цены на электричество подскочат, что вызовет негодование потребителей.

ИИ-революция энергоемка. Существующего предложения электроэнергии недостаточно, чтобы обслуживать ЦОД, которые надеются построить технологические гиганты. Они уже сейчас предпринимают шаги, чтобы заручиться бесперебойной поставкой энергии на много лет вперед. Microsoft Corp. договорилась с Constellation Energy Corp. о перезапуске одного из ядерных реакторов Three Mile Island. О строительстве малых модульных ядерных реакторов для своих дата-центров ведут переговоры Google (входит в структуру Alphabet Inc.) и Amazon.com Inc., однако это долгосрочные проекты, которые будут реализованы не раньше 2030 года.

На фоне повышенного спроса со стороны технологических компаний цены на электроэнергию в ряде густонаселенных районов США резко вырастут. Это вызовет общественное возмущение, потому что коммунальные счета домохозяйств тоже пострадают. Местные власти начнут принимать меры по защите граждан, вводя высокие налоги и штрафы для крупнейших ЦОД, что стимулирует инвестиции в солнечную энергию и газовые электростанции. Однако спрос все равно будет опережать предложение. Рост цен на электроэнергию станет импульсом для разгона инфляции.

Стихийное бедствие впервые приведет к банкротству крупного страховщика

Шторм катастрофической силы ударит по США в следующем году и "потопит" крупную страховую компанию, которая недооценивала страховые риски, связанные с изменением климата.

Стихийное бедствие застает врасплох страховую отрасль. Ущерб многократно превысит совокупную сумму претензий в $40 млрд, заявленных после урагана "Катрина" в 2005 году.

Недостаток резервов для покрытия требований застрахованных лиц породит панику, которая охватит весь страховой сектор. Подход к расчету страховых ставок будет пересмотрен, что существенно снизит стоимость недвижимости на многих рынках США. Потребительское доверие будет подорвано на фоне неуверенности домовладельцев в защищенности своего важнейшего актива.

Фунт восстановит позиции, которые уступил евро после BREXIT

На фоне продолжающихся проблем в экономике еврозоны правительство Великобритании примет новый пакет налогово-бюджетных мер, которые позволят фунту стерлингов укрепиться к евро до уровней, невиданных со времен Brexit.

Перспективы Великобритании выглядят лучше, чем когда-либо со времен ее выхода из Евросоюза. Правда, лишь в сравнении с перспективами континентальной Европы, которые не очень хороши. Новое лейбористское правительство уже обозначило приоритеты на 2025 год, которые не предполагают губительных для роста экономики повышений налогов, но предусматривают сокращение наименее продуктивных госрасходов, что поможет сбалансировать госбюджет. Отказавшись от избыточных субсидий, стимулируя инвестиции в недвижимость и производство, а также повышая доходы работников госсектора, Великобритания создаст почву для устойчивого роста, тогда как Банк Англии будет удерживать процентную ставку на более высоком уровне, чем другие основные центральные банки.

В Европе дела будут обстоять совсем иначе. Франция, которая последние пять лет безуспешно пыталась привести свой бюджет в порядок, уже объявила о введении сдерживающих рост экономики налогов на личные и корпоративные доходы.

Германия отказывается привлекать заемные средства для финансирования строительства жилья и развития инфраструктуры, хотя вполне может себе это позволить. Прежняя модель экономики страны, основанная на импорте дешевых энергоносителей из России для своей промышленности, полностью разрушена. Германские производители люксовых автомобилей утратили конкурентоспособность из-за высоких издержек, а Китай убежал далеко вперед в создании аккумуляторов для электромобилей и уже доминирует на этом важном экспортном рынке.

В 2025 году курс британской нацвалюты поднимется до 1,27 евро за фунт - уровня, на котором он торговался перед референдумом по Brexit. Фондовый индекс FTSE 100 также будет демонстрировать хорошие результаты.