После заседания ОПЕК+ котировки Brent стабилизировались у $72,5 за баррель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались у уровней закрытия предыдущей сессии в четверг после публикации итогов министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

К 18:45 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,08%) до $72,37 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,01 (0,01%), до $68,55 за баррель.

ОПЕК+ сообщила о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

"Сегодняшнее решение ОПЕК+ дает альянсу некоторое время, однако в условиях слабого мирового спроса он может оказаться в том же самом положении, как и сейчас, через три месяца, - сказал MarketWatch аналитик Capital Economics Дэвид Оксли. - По нашему мнению, фундаментальные для нефтяного рынка факторы остаются слабыми, и есть риск дальнейшего снижения цен".