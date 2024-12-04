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Brent в ожидании встречи ОПЕК+ подорожала до $73,99 за баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти немного ускорился днем в среду, трейдеры надеются на продление ограничений на поставки со стороны ОПЕК+.

К 14:06 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,5%), до $73,99 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,28 (0,4%), до $70,22 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Минфин США ввел санкции против 35 юридических лиц и судов, связанных с перевозкой иранской нефти, в санкционные списки. Под ограничения подпали суда под флагами различных стран, перевозящие нефть, в том числе, самого Ирана, Гондураса, Белиза и Панамы. В санкционные списки включены компании из ОАЭ, Панамы, Индии, КНР и ряда других стран.

Новые меры в отношении Ирана "вкупе с вероятностью очередного перенесения сроков начала увеличения добычи ОПЕК+ подтверждают наше мнение о том, что понижательные риски для цен на нефть останутся ограниченными в краткосрочной перспективе", написал аналитик SEB AB Оле Хвальбе.

По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США выросли за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent API WTI ОПЕК США
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