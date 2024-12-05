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Ритейлер Signet Jewelers увеличил квартальную чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Signet Jewelers, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года в 1,8 раза, однако скорректированный показатель оказался ниже ожиданий рынка.

За 13 недель, которые завершились 2 ноября, чистая прибыль компании составила $5,4 млн (12 центов на акцию) против $3 млн (7 центов на акцию) годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 24 цента, как и годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 32 цента на акцию.

Выручка уменьшилась на 3% - до $1,35 млрд с $1,39 годом ранее, тогда как аналитики ожидали, что она составит $1,37 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют выручка компании уменьшилась на 3,4%. Сопоставимые продажи сократились на 0,7%.

В четвертом финквартале компания ожидает выручку в районе $2,38-2,46 млрд и изменение сопоставимых продаж в диапазоне 0-3%. Аналитики в среднем прогнозируют выручку на уровне $2,45 млрд.

Signet Jewelers немного понизила прогноз скорректированной прибыли на 2025 фингод в целом - до $9,62-10,08 на акцию с ожидавшихся ранее $9,9-11,52 на акцию. Сопоставимые продажи, по оценкам компании, могут снизиться на 2-3%, тогда как ранее прогнозировалось их изменение в диапазоне от падения на 4,5% до роста на 0,5%.

Акций Signet в четверг дешевеют на NYSE на 12%.

США Канада Великобритания Signet Jewelers
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