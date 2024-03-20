Квартальная выручка ювелирной сети Signet Jewelers сократилась хуже прогнозов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Signet Jewelers, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, резко увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, однако падение ее выручки было хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 3 февраля, составила $617,6 млн, или $11,75 в расчете на акцию, по сравнению с $268,7 млн, или 5,02 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль была на уровне $6,73 на акцию.

Выручка сократилась на 6,3%, до $2,5 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне $6,37 на акцию при выручке в $2,55 млрд.

Сопоставимые продажи упали на 9,6% вместо ожидавшегося снижения на 8,5%.

Руководство Signet рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 26%, до 29 центов на акцию, и увеличило программу выкупа акций на $200 млн, до $850 млн.

В текущем финансовом квартале компания ожидает получить выручку в размере $1,47-1,53 млрд, аналитики прогнозируют этот показатель на уровне $1,61 на акцию. Сопоставимые продажи, как ожидается, упадут на 7-11%, тогда как эксперты надеялись на рост на 0,7%.

Котировки акций Signet в ходе торгов в среду падают на 11,3%, показывая худшую динамику с сентября 2022 года. Капитализация компании с начала года сократилась на 15,3%, до $4,44 млрд.

Зарегистрированная на Бермудах Signet Jewelers имеет листинг на Нью-йоркской фондовой бирже, а также вторичный листинг в Великобритании. Компании принадлежат бренды Kay Jewelers, Zales, Jared The Galleria Of Jewelry, H.Samuel, Ernest Jones, Peoples, Piercing Pagoda, а также сайт JamesAllen.com.