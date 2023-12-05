Ритейлер Signet Jewelers снизил квартальную чистую прибыль почти в 10 раз

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Signet Jewelers, владеющая одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в третьем квартале 2024 финансового года сократила чистую прибыль почти в десять раз, но скорректированный показатель превзошел ожидания рынка.

Чистая прибыль компании за 13 недель, которые завершились 28 октября, составила $3 млн, или $0,07 в расчете на акцию, по сравнению с $28,8 млн, или $0,6 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,24 на акцию с $0,74.

Выручка сократилась на 12,1% - до $1,392 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют она снизилась на 12,4%. Сопоставимые продажи упали на 11,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль на уровне $0,18 на акцию при выручке в $1,39 млрд.

Signet Jewelers теперь планирует получить по итогам 2024 фингода скорректированную прибыль в диапазоне $9,55-10,18 на акцию, тогда как ранее прогнозировалось $9,55-10,14 на акцию.

Ритейлер в четвертом квартале продал 15 магазинов люксовых часов Ernest Jones в Великобритании компании Watches of Switzerland и рассчитывает зафиксировать в этом периоде доналоговую прибыль от сделки в размере около $12 млн. До конца года в ее периметр могут войти еще шесть магазинов.

"Продажа этих нестратегических активов позволит Signet быстрее реализовать ключевые элементы программы трансформации бизнеса в Великобритании", - отмечается в пресс-релизе.

Signet также понизила годовой прогноз выручки до $7,07-7,27 млрд с $7,1-7,3 млрд.

Совет директоров компании объявил квартальные дивиденды в размере $0,23 на акцию. Выплата состоится 23 февраля, закрытие реестра акционеров - 26 января.

В третьем финансовом квартале Signet выкупила собственные акции на $35,1 млн. В рамках многолетней программы buyback она еще может приобрести бумаги примерно на $672 млн.

Зарегистрированная на Бермудах Signet Jewelers имеет листинг на Нью-йоркской фондовой бирже, а также вторичный листинг в Великобритании. Компания управляет примерно 2,7 тыс. магазинов под брендами Kay Jewelers, Zales, Jared, Banter by Piercing Pagoda, Diamonds Direct, Blue Nile, Rocksbox, Peoples Jewellers, H. Samuel и Ernest Jones, а также владеет сайтом JamesAllen.com.