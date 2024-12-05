"Группа Позитив" вышла на рынок Египта с помощью местного партнера

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) заключило дистрибьюторское соглашение с египетской компанией Mideast Communication Systems (MCS, поставщик ИБ-решений в Египте и ряде стран Африки), сообщило ПАО.

Одной из целей этого соглашения названо продвижение в регионе современных продуктов и услуг, способных обеспечить результативную кибербезопасность (предотвращение недопустимого события - ИФ).

"Стратегический план нашей компании, которая уже больше 18 лет работает в области кибербезопасности, включает внедрение самых современных решений, поддержку процесса цифровой трансформации Египта и региональную экспансию, - сказал гендиректор MCS Тарек Шабака. - Уверен, что партнерство с Positive Technologies, ведущим разработчиком передовых решений и услуг в сфере ИБ, поможет нам вместе внести существенный вклад в обеспечение высокого уровня киберустойчивости компаний и организаций региона".

В свою очередь региональный директор по странам MENA Positive Technologies Илья Леонов добавил, что сотрудничество с MCS будет охватывать не только Египет, но и другие страны Ближнего Востока и Африки. При этом наиболее интересными для компании направлениями он назвал промышленную безопасность, безопасную разработку, сервисы red team и оценку безопасности банкоматов.

Впрочем, конкретных планов, прогнозов, ожиданий по работе на рынке Египта и других стран региона "Группа Позитив" не называет. При этом компания отмечает, что на Ближнем Востоке в I квартале текущего года количество кибератак утроилось по сравнению с тем же периодом 2023 года. В Африке больше 70% всех кибератак пришлось на госсектор, финансы, промышленность и телекоммуникации. Причем на долю Египта приходится около 13% от общего числа атак на страны Африки, больше приходится только на долю ЮАР (22%).

В мае 2024 года замгендиректора Positive Technologies Максим Филиппов на встрече с инвесторами компании отмечал, что выручка от продаж на зарубежных рынках по итогам 2024 года составит 500 млн рублей, но может достичь и 1 млрд рублей.

"500 млн рублей - это то, что мы можем заработать в плановом режиме, - говорил тогда Филиппов. - 1 млрд рублей - подвиг, как мы говорим в компании, максимально возможный реалистичный показатель".

При этом Филиппов подчеркивал, что на целевых рынках (страны прежде всего Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии) компания столкнулась с отсутствием или нехваткой локальной экспертизы - отсутствием таких партнеров, которые могли бы осуществить качественное проектирование и внедрение.

Ранее Positive Technologies заявляла, что планирует в среднесрочной перспективе увеличить долю зарубежных продаж в своей выручке до 10%. При этом осенью прошлого года операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин отмечал, что в 2024 году объем продаж за рубежом может составить несколько процентов от общего объема реализации компании.

"Сейчас 5-6 продуктов компании находятся в высокой степени готовности к продажам на зарубежных рынках, - говорил тогда Кузин. - В следующем году их продажи могут достичь уже каких-то процентов от общего объема продаж".

В 2023 году выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) по итогам 2023 года вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей.

При этом показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов) увеличился на 76% и составила 8,7 млрд рублей.

Акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на "Московской бирже" - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук). Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

Сейчас 62,85% акций компании принадлежат основным акционерам, 22,77% - миноритариям, 14,38% - топ-менеджменту.