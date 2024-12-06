Рубль утром уверенно дорожает в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль активно укрепляется на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7125 руб. (-21,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 42,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Возможно продолжение укрепления рубля на торгах в пятницу, курс пары юань/рубль может пойти ниже на насыщении рынка валютой, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Рубль резко укрепился к юаню и доллару в четверг, причем биржевой курс юаня опускался в коридор 13,5-13,7 руб., зону проторговки октября-начала ноября, констатирует эксперт.

"Отметим также заметный рост торговой активности (парой юань/рубль с поставкой "завтра" на Московской бирже наторговали более чем на 10 млрд юаней, что в полтора раза превышает средний уровень за предыдущие пять рабочих дней) и дальнейшее падение стоимости юаневых РЕПО, отражающих насыщение рынка валютой, - пишет Локтюхов в обзоре. - Учитывая сохраняющиеся сложности с проведением трансграничных платежей, решающий вклад в нормализацию ситуация на валютном рынке внесли меры Банка России по увеличению продаж юаней. И теперь уже видны риски формирования некоторого навеса предложения и более сильного, чем мы ожидали в начале недели, укрепления российской валюты, ввиду в первую очередь более ограниченных возможностей по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США. Ждем новых попыток юаня уйти в диапазон 13,5-13,7 руб., который выступает и технически значимым уровнем поддержки".

Инфляция в России в 2024 году точно превысит октябрьский прогноз ЦБ РФ (8-8,5%), может оказаться даже больше 9%, считает советник Банка России Кирилл Тремасов.

"Мы уже отклоняемся от октябрьского прогноза по инфляции: прогноз инфляции ЦБ - 8,8,5%. С учетом тех данных, пока это предварительные недельные данные, которые мы получили за ноябрь, можно с очень высокой вероятностью утверждать, что инфляция в этом году превысит официальный прогноз ЦБ. Более того, я думаю, мое личное мнение, что инфляция может превысить и 9% в этом году, то есть в 2025 год мы входим с уже более высокой траекторией по инфляции, и в этой части отклонение от прогноза совершенно очевидно", - сообщил Тремасов на Российском облигационном конгрессе Cbonds в Санкт-Петербурге.

Цены на нефть

Цены на нефть стабилизировались на торгах в пятницу после прошедшего накануне министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составили $71,95 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,1%, до $68,23 за баррель.

ОПЕК+ в четверг приняла решение о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.