Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил восходящий импульс вечерних торгов четверга в рамках коррекционного отскока, в то время как внешние рынки подают смешанные сигналы и просела нефть (фьючерс на Brent опустился к $72 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидируют в росте "префы" "Транснефти" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2528,56 пункта (+0,7%), индекс РТС - 770,48 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 декабря, составляет 103,3837 руб. (-85,24 копейки).

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