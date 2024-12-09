Оборот пищевой промышленности Москвы за девять месяцев года вырос более чем на 10%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Оборот столичных производителей пищевой промышленности в январе - сентябре 2024 года составил более 582 млрд рублей и увеличился на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"В январе - сентябре 2024 года предприятия отрасли увеличили оборот более чем на 10% – до 582 млрд рублей. Почти 22% из этого объема, или 125,8 млрд рублей, приходится на мясокомбинаты", - сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Как отмечается, свыше 14%, или 82,8 млрд рублей, заработали заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, и почти столько же – 82,4 млрд рублей –производители молочной продукции.

Доля пищевой промышленности в общем обороте обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в январе - сентябре 2024 года составила 11,2%. Столица обеспечивает 6,1% общероссийского оборота пищевой промышленности.

Лидерами роста по итогам трех кварталов 2024 года стали предприятия, специализирующиеся на выпуске масложировой продукции, оборот которых вырос на 78% до 0,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе.