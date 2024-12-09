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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

В Китае Nvidia проверяют на возможное антимонопольное нарушение

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая начало проверку слияния Nvidia Corp. и американо-израильской Mellanox Technologies Ltd., производителя оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей.

"В связи с подозрениями Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства Китая и требований SAMR при покупке акций Mellanox (...) управление начало проверку Nvidia в соответствии с законом", - цитирует CNBC сообщение SAMR.

Nvidia заключила сделку по покупке Mellanox за $6,9 млрд в 2019 году. На тот момент это была рекордная сделка в истории Nvidia.

Акции чипмейкера дешевеют на 2,3% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании взлетела почти в три раза, до $3,49 трлн.

Nvidia Китай Mellanox
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