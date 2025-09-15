Власти Китая выявили нарушения антимонопольного законодательства со стороны Nvidia

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR) в ходе предварительной проверки выявило нарушения антимонопольного законодательства страны со стороны американского производителя графических процессоров Nvidia Corp..

Проверка началась в декабре 2024 года в связи со сделкой по слиянию Nvidia с американо-израильской компанией Mellanox Technologies Ltd., занимающейся производством оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей.

В заявлении SAMR не приводится деталей, какие именно нарушения были допущены, но сообщается о намерении провести более тщательное расследование.

Nvidia заключила сделку по покупке Mellanox за $6,9 млрд в 2019 году. На тот момент это была рекордная сделка в истории Nvidia.

С начала 2025 года капитализация Nvidia выросла на 32,4%.