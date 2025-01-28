FT отметила быстрый рост возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке

По темпам роста регион уступает только Китаю

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Эмиратская госкомпания Masdar объявила о намерении инвестировать $6 млрд в строительство солнечной электростанции мощностью 5 ГВт с аккумуляторными батареями емкостью более 19 ГВт/ч.

Представленный на выставке в Абу-Даби ранее в январе проект станет самым крупным из когда-либо реализованных. Когда он будет запущен (предположительно через два года), его батареи будут обеспечивать непрерывную подачу 1 ГВт электроэнергии, достаточной для более чем 700 тысяч домов, пишет Financial Times.

Примерно тогда же, когда в ОАЭ рассказывали о новом солнечном проекте, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о создании совместного предприятия, которое уже в 2027 году начнет производить литий (ключевой элемент, используемый в аккумуляторах).

Обе эти страны, как и многие их соседи по Персидскому заливу, всегда могли рассчитывать на богатые запасы ископаемого топлива, и в ближайшие годы Саудовская Аравия и ОАЭ планируют нарастить добычу нефти и газа, пишет FT.

При этом они также ускоряют переход на использование возобновляемых источников для производства электроэнергии внутри страны, исходя из соображений экономической выгоды от использования дешевых солнечных панелей, ветряных турбин и батарей, а также высвобождения дополнительных объемов нефти и газа для экспорта.

Ближний Восток пока значительно отстает от Европы, США и Китая в использовании "зеленой" энергии. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), на этот регион приходится менее 1% мировых мощностей по ее производству. Отчасти благодаря такой низкой базе Ближний Восток демонстрирует самый быстрый темп наращивания таких мощностей, уступая только Китаю.

По данным консалтинговой компании Rystad, через пять лет на возобновляемые источники будет приходиться 30% совокупных мощностей по производству электроэнергии Бахрейна, Ирака, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

"У них много капитала от экспорта нефти и газа, и при этом они стараются меньше зависеть от какого-то одного источника энергии", - говорит эксперт по рынку возобновляемой энергии Rystad Вегард Виик Фоллсет. "Это также экономически выгодно, - отмечает он. - У них, вероятно, лучше в мире условия для солнечной энергетики, а если вы можете производить электроэнергию, которая стоит меньше, чем газ, то газ можно экспортировать".

Прогнозы Rystad опираются на анонсы новых региональных проектов, но учитывают тот факт, что желания не всегда совпадают с возможностями. Так, Саудовская Аравия намерена к 2030 году получать 50% электроэнергии из возобновляемых источников, что потребует от нее создания мощностей для генерации 130 ГВт, достаточных для обеспечения около 25 млн домов.

"Им придется значительно ускориться, так как 2030-й год уже близок", - говорит Фоллсет.

Стремление к использованию возобновляемых источников энергии также подпитывается амбициями по строительству центров обработки данных на базе искусственного интеллекта и планами по производству "зеленого" водорода и экспорту его в страны, где более высокие цены на электроэнергию делают такое производство неконкурентоспособным.

Между тем странам Персидского залива предстоит оперативно решать задачу по интеграции возобновляемых источников в энергосистемы, изначально предназначенные для ископаемого топлива. "Пока неясно, как им удастся преодолеть это препятствие", - отмечает Фоллсет.