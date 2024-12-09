Рынок акций РФ начал неделю с роста на надеждах снижения геополитических рисков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (февральский фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель) и на фоне надежд на деэскалацию конфликта вокруг Украины после заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+4,8%) и Московского кредитного банка (+4,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2572,89 пункта (+1,5%, максимум сессии - 2586,31 пункта), индекс РТС - 815,61 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составил 99,3759 руб. (-4,56 копейки).

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