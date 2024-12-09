Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 19:28

Рынок акций РФ начал неделю с роста на надеждах снижения геополитических рисков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (февральский фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель) и на фоне надежд на деэскалацию конфликта вокруг Украины после заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+4,8%) и Московского кредитного банка (+4,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2572,89 пункта (+1,5%, максимум сессии - 2586,31 пункта), индекс РТС - 815,61 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составил 99,3759 руб. (-4,56 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские биткойн-ETF привлекли почти $10 млрд с момента избрания Трампа

Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюты до $8 млрд

Частные инвесторы в ноябре сократили продажи российских акций в четыре раза

Комитет Думы одобрил поправки об отчислениях в бюджет с дохода за рекламу в интернете

Срок реализации невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" продлен до 1 января 2026 года

Ряд компаний РФ еще год смогут принимать корпоративные решения без "недружественных" совладельцев

Ряд компаний РФ еще год смогут принимать корпоративные решения без "недружественных" совладельцев

Объем похищенных мошенниками в РФ средств в III кв. вырос почти вдвое относительно II кв.

Объем похищенных мошенниками в РФ средств в III кв. вырос почти вдвое относительно II кв.

Правительство увеличило квоту поставок газа с "Сахалина-2" на Дальний Восток

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии56 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5532 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });