"Ильюшин Финанс Ко." перешла в управление "Авиакапитал-Сервиса"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) перешла в управление другой подконтрольной "Ростеху" лизинговой структуры - "Авиакапитал-Сервиса", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Такое изменение внесено в реестр 6 декабря. До этого, с июля 2023 года, ИФК руководил Михаил Подхватилин.

В июле "Авиакапитал-Сервис" стал управляющей компанией подконтрольной "Ростеху" авиакомпании Red Wings, лишив поста гендиректора Евгения Солодилина. Это является частью "масштабной трансформации профильных активов" корпорации, заявляли в ее пресс-службе. На следующем этапе планируется присоединение к "Авиакапитал-Сервису" ИФК для создания "единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний", анонсировали в "Ростехе".

ИФК создана в 1999 году Александром Рубцовым (тогда - зампред правления Национального резервного банка, позднее - гендиректор ИФК) совместно с "Авиакомплексом им. С.В.Ильюшина" для финансирования поставок российских гражданских самолетов. На конец 2023 года 78,22% в ИФК принадлежали ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех"), 9,03% - ООО "ВЭБ-Капитал".

"Авиакапитал-Сервис" зарегистрирован в 2008 году. В портфеле компании есть несколько твердых контрактов на поставку самолетов "Аэрофлоту".