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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Nippon Life намерена выкупить американскую Resolution Life за $8,2 млрд

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Японская Nippon Life Insurance намерена купить американскую Resolution Life Group, работающую в сфере страхования жизни, за $8,2 млрд, сообщает газета Nikkei. Это станет крупнейшей сделкой для японского страховщика.

Nippon Life, которая уже владеет 23%-ной долей Resolution Life, выкупит акции компании у Blackstone и других акционеров, чтобы сделать ее своей 100%-ной "дочкой". Nippon Life рассчитывает завершить сделку во втором полугодии 2025 года, она намерена оплатить ее за счет имеющихся в распоряжении денежных средств.

Японская компания является крупнейшим акционером Resolution Life с 2019 года. В общей сложности она инвестировала в американского страховщика $1,65 млрд.

Выкуп Resolution Life станет второй крупной сделкой для Nippon Life в этом году, в мае она приобрела 20%-ю долю в американской Corebridge Financial за $3,8 млрд.

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