Трубопроводный газ в октябре мог обеспечить почти половину потребления Китая

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Стабильные поставки природного газа по трубопроводам играют все более заметную роль в топливном балансе Китая. Особенно это видно в периоды межсезонья.

В октябре трубопроводный газ мог обеспечить около 47% потребления этого вида топлива в стране, что пока является максимально достигнутым уровнем (такого же уровня трубный газ достигал и ранее). Выход российско-китайской магистрали "Сила Сибири" на полную мощность обеспечит дальнейший рост газопроводных поставок в экономике страны.

Мягкая осенняя погода и надежные поставки по трубе позволили китайским покупателям не форсировать закупку дорожающего СПГ.

В октябре 2024 года общие поставки природного газа в Китай (по трубе и через СПГ) остались практически на прошлогоднем уровне - было получено 14,038 млрд куб. м (что на 1,4% меньше, чем годом ранее), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Более детальную внешнеторговую сводку с разделением на экспортеров китайская таможня опубликует на следующей неделе.

Газопроводы

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны были быть также благоприятными.

Исходя из прогноза стабильного потока трубопроводного газа по отношению к уровню предыдущих месяцев, можно ожидать, что поставки газа по газопроводам могли составить около 6,6 млрд куб. м, превышая уровень октября 2023 года (5,4 млрд куб. м) примерно на 20%.

СПГ

Исходя из прогнозируемой динамики трубопроводных поставок, на долю СПГ могло в октябре 2024 года прийтись около 5,7 млн тонн, что примерно на 15% меньше, чем в октябре 2023 года (6,8 млн тонн).

До этого поставки СПГ росли четыре месяца подряд. В статистической картине китайского внешторга "провалы" в динамике импорта СПГ бывают свойственны месяцам межсезонья - весны и осени. Кроме того, наблюдаемое в октябре снижение динамики отчасти компенсирует резкий рост импорта СПГ в сентябре (+27%) и августе (+20%).

Ограничивающее влияние на закупки СПГ Китаем могли оказать высокие цены на газ в регионе. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), в октябре 2024 года вырос до $480 за тысячу кубометров с $474 в сентябре.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".