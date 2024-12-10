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"Норникель" увеличил прогноз по профициту меди в 2024 году до 200 тысяч тонн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" увеличил прогноз по избытку меди на мировом рынке в 2024 году до 200 тысяч тонн на фоне снижения опасений дефицита предложения и уязвимости спроса, говорится обзоре рынка металлов.

В августе "Норникель" прогнозировал профицит мирового рынка в размере около 100 тысяч тонн рафинированной меди в 2024 году и дефицит около 100 тысяч тонн в 2025 году.

Несмотря на объявленное китайским объединением медных плавильных предприятий CSPT сокращение производства, фактическое сокращение еще не началось, в то время как плавильные мощности внутри страны расширяются, отметил "Норникель".

"Перспективы спроса на рафинированную медь выглядят уязвимыми на фоне сокращения промышленного производства и продолжающегося два с половиной года пессимизма участников индекса деловой активности в Европе, а также неоднозначных прогнозов по экономике США. Между тем, экономические показатели Китая отражают неравномерный рост, а меры правительственного стимулирования ниже ожиданий рынка", - говорится в сообщении компании.

Тем не менее, рост спроса на медь, как ожидает "Норникель", будет опережать рост мировой экономики в целом благодаря ускоренному росту производства возобновляемой энергии и электрифицированного транспорта, а также продолжающейся тенденции к росту потребления электроэнергии на душу населения.

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